آسر ياسين: جائزة سيدتي تحمل طابعاً خاصاً لي

2021/01/31 | 00:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني _ عبّر النجم آسر ياسين عن سعادته بحصوله على جائزة أفضل “ديو تمثيلي عربي”، حيث اعتبر الجائزة أفضل تكريم حصل له عن مسلسل “بـ100 وش” وقد صرح آسر بأنه يعتز بهذا التكريم لأنه ليس غريباً عن مجلة فنية كبيرة تحمل طابع التخصص في المجال الفني والريادة في مجال الإعلام العربي […]

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