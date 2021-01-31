ايران : سنقف مع السعودية في اسوأ الظروف

2021/01/31 | 00:19 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكدت ايران انها ستقف إلى جانب السعودية في أسوأ الظروف، كما وقفت إلى جانب الكويت وقطر.وشدد مساعد رئيس البرلمان الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان في تصريحات نقلتها وكالة أنباء / فارس/ الإيرانية على أهمية أن تكف السعودية عن استعداء إيران، وأن بلاده ستقف إلى جانب السعودية في أسوأ الظروف مثلما وقفت إلى جانب الكويت عند الاجتياح، وإلى جانب قطر عند الحصار.واضاف عبداللهيان :" على السعودية تطبيع علاقاتها مع دول الجوار بغض النظر عمن يسكن البيت الأبيض، وكذلك أن تتخلى عن سياساتها غير البناءة في المنطقة إذا أرادت التصرف بعقلانية ومنطق"، على حد تعبيره.وأكد ان بلاده أهم جار للسعودية ويمكنها التعويل علينا في الظروف السيئة.وأشار عبد اللهيان إلى أن : بلاده تفتح الطرق أمام الجانب السعودي، لكن الخيار يعود لها.مبينا ان : إيران تبقي الطريق أمام السعودية مفتوحا لتطبيع العلاقات والخيار يعود إلى الجانب السعودي.وحول القضية اليمنية، قال عبداللهيان، إن: على السعودية انتهاج الحل السياسي في اليمن إذا أرادت الحفاظ على أمنها، وأن تتخلى عن الحلول العسكرية هناك فهي غير مجدية.ونوه إلى أن : السعودية لا يمكنها دعم الجماعات الإرهابية بالمال والسلاح بيد، وحمل غصن الزيتون بأخرى والتحدث عن السلم والأمن الإقليميين، على حد قوله./انتهى3

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