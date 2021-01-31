مصدر يكشف عن محاولة اغتيال لضابطين في استخبارات البصرة

2021/01/31 | 00:25 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أفاد مصدر أمني، السبت، بتعرض ضابطين في محافظة البصرة لمحاولة اغتيال في حادثين منفصلين.

وقال المصدر في تصريح لـ "ان ار تي عربية"، 30 كانون الثاني 2021، إن "محافظة البصرة سجلت محاولتي اغتيال ضابطين يعملان في مديرية الاستخبارات بحادثين منفصلين"، مبينا أن "المعلومات الاولية تشير الى ان الحادث الاول جرى مساء الجمعة في منطقة المعقل لضابط برتبة مقدم، فيما جرى الحادث الثاني اليوم السبت لضابط برتبة رائد".

وأشار الى أن "الحادث الاول أسفر عن إصابة المقدم، والثاني اسف عن تفجير منزل الرائد".

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