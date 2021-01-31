الحشد الشعبي يعلن صد تعرض لـ

2021/01/31 | 00:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الحشد الشعبي، السبت، عن صد تعرض

لتنظيم "داعش" في جرف النصر شمالي بابل.

وقال الحشد في بيان تلقت وكالة نون

الخبرية، نسخة منه، إن "قيادة عمليات

الجزيرة التابعة للحشد الشعبي، صدت

السبت تعرضا لفلول "

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