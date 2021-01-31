هداف دوري أبطال أفريقيا يقترب من الانتقال إلى الشرطة العراقي

2021/01/31 | 00:46 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشرطة حصد لقب الدوري الماضي (المكتب الإعلامي لنادي الشرطة)

اقترب نادي الشرطة العراقي من الظفر بخدمات هداف دوري أبطال أفريقيا للنسخة الحالية 2020-2021، السوداني سيف تيري، وذلك للدفاع عن ألوانه في الدوري العراقي الممتاز ومنافسات دوري أبطال آسيا.

وأكدت تقارير صحافية أنباء اقتراب نادي الشرطة من ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعد دخول إدارة "القيثارة" بمفاوضات رسمية لضم هداف دوري أبطال أفريقيا بخمسة أهداف.

ورغم تقديم نادي المريخ السوداني عقداً جديداً للحفاظ على مهاجمه، إلا أنّ نادي الشرطة العراقي وصل إلى مراحل متقدمة للتعاقد مع اللاعب بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة.

ويسعى الشرطة إلى تعزيز صفوفه بلاعبين محليين ومحترفين، من أجل المنافسة على لقب الدوري العراقي الممتاز، وكذلك الوصول إلى أدوار متقدمة في مسابقة أبطال آسيا، وتعويض النقص الحاصل في صفوف فريقه بعد إصابة اللاعب أحمد جلال، وكذلك رغبة النادي بالاستغناء عن خدمات المحترفين النيجيري كريستيان أوساغونا والكولومبي دانييل أليخاندرو هيرنانديز.

وأوقعت قرعة دوري أبطال آسيا بنسختها الجديدة فريق الشرطة العراقي في المجموعة الثالثة إلى جانب أندية الدحيل القطري والأهلي السعودي والاستقلال الإيراني.

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