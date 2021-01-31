نص جديد في مشروع الموازنة الاتحادية في العراق بتأسيس صندوق خاص بالبترودولار

2021/01/31 | 00:52 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت اللجة المالية في مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، إضافة نص جديد في مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021. وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان نقلته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "اللجنة المالية أضافت نصاً في …

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