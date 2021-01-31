فرنسا تسجل 242 حالة وفاة جديدة بكورونا

2021/01/31 | 00:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

سجلت وزارة الصحة الفرنسية 242 حالة وفاة مرتبطة بـ"كوفيد-19" في المستشفيات ، مشيرة إلى أن 192 مريضا دخلوا وحدات العناية المركزة.

وأشارت إلى أن "إجمالي الذين يتلقون العلاج من كورونا في المستشفيات بلغ 27242 مريضا".

وأضافت: "تم تسجيل 24390 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية".

وسجلت فرنسا أكثر من 3 ملايين و153 ألف إصابة بكورونا، بالإضافة إلى 75620 وفاة بالفيروس.

وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، أمس الجمعة، أن بلاده ستحظر دخول جميع المسافرين القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي ومغادرتهم، إلا لأسباب قاهرة.

المصدر: RT

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