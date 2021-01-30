اتفاق نفطي بين بغداد وعمان يشعل غضب العراقيين على تويتر

2021/01/31 | 00:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشهد هاشتاغ #نفط_العراق_لعمان تغريدا مكثفا على موقع تويتر، جعله في صدارة المواضيع المتداولة لدى العراقيين، على خلفية اتفاقية تعاون تجاري ونفطي تم تمديد العمل بها ما بين العراق والأردن.

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