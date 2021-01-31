بريطانيا تطلق تأشيرة جديدة لمواطني هونغ كونغ بهدف تشجيعهم على ترك المدينة

2021/01/31 | 10:20 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..تطلق بريطانيا اعتبارا من، اليوم الأحد، خطة تقضي بمنح تأشيرة جديدة لملايين من مواطني هونغ كونغ تمهد لحصولهم على الجنسية البريطانية، لتفتح بذلك الباب للراغبين في ترك مستعمرتها السابقة التي.ووفقا لوكالة “فرانس برس” اعتبارا من بعد ظهر الأحد، سيتمكن أي شخص يحمل جواز سفر بريطانيا لما وراء البحار وأفراد أسرهم من التقدم عبر الإنترنت للحصول على تأشيرة تسمح لهم بالعيش والعمل في المملكة المتحدة.وبعد خمس سنوات، يمكنهم التقدم بطلب للحصول على الجنسية.وتأتي خطة الهجرة البريطانية هذه ردا على قرار بكين العام الماضي فرض قانون شامل للأمن القومي على هونغ كونغ لإسكات احتجاجات كبيرة وعنيفة في بعض الأحيان، مطالبة بالديموقراطية.وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون عن الخطة هذا الأسبوع إن المملكة قامت “بتكريم علاقاتنا التاريخية والصداقة العميقة مع شعب هونغ كونغ ودافعت عن الحرية والاستقلال الذاتي”.وأعلنت الصين الجمعة أنها “ستتوقف عن الاعتراف” بجواز السفر البريطاني لما وراء البحار اعتبارا من الأحد “كوثيقة سفر وهوية”، مؤكدا أن بكين “تحتفظ بحق اتّخاذ خطوات إضافية”.وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان للصحافيين إن بكين تعتقد أن بريطانيا تجاوزت الاتفاقية بأشواط وبالتالي جعلتها لاغية.



وقال إن بريطانيا “تحاول تحويل أعداد كبيرة من سكان هونغ هونغ إلى مواطنين بريطانيين من الدرجة الثانية”.



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