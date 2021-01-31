سائرون: رئاسة البرلمان تماطل باستضافة الكاظمي بشأن الوجود الأميركي

2021/01/31 | 10:25 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..اتهم تحالف سائرون، الأحد، رئاسة مجلس النواب بتسويف تحديد موعد استجواب وزير التجارة علاء الجبوري، مشيرا إلى أن هناك ممطالة الرئاسة حول استضافة رئيس مجلس الوزراء للاجابة على السؤال الشفاهي بشأن الوجود العسكري الأمريكي.وقال القيادي بالتحالف النائب صباح الساعدي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “هناك مماطلة وتسويف من قبل رئاسة مجلس النواب بتحديد موعد استجواب وزير التجارة وكذلك استضافة رئيس الحكومة للاجابة حول الوجود العسكري الأمريكي في العراق”.وأضاف أن “رئاسة المجلس لم تكن بمستوى الطموح في قضية تحديد موعد الاستجوابات”، مشيرا الى ان “رئاسة المجلس ماطلت باستضافة الكاظمي للاجابة حول ارض السفارة والقوات الأمريكية والاجنبية وجدول انسحابها من العراق وفقا لقرار مجلس النواب الصادر في ٥ /٢ من العام الماضي”.وكان النائب رامي السكيني اعتبر في تصريح سابق، أن “تبعية الكاظمي لمحور معين” سبب عدم تحريكه لقرار مجلس النواب بإخراج القوات الأميركية والأجنبية من البلاد.انتهى/ 25 ح

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