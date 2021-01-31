بيان غاضب من وزارة الداخلية رداً على اتهام قائد رفيع بـ “بيع مناصب وابتزاز ضباط”

2021/01/31 | 10:31 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ ردت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، على انباء وصفتها بـالكاذبة، تحدثت عن “اتهام” وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة بـ”بيع المناصب”.وقالت الوزارة في بيان، إنه “استمرارا بحملات التضليل الإعلامي والاستهدافات المستمرة للقيادات الأمنية الوطنية من قبل ثلة من القابعين خلف الكمبيوترات الذين لا هم لهم سوى تشويه سمعة رجال الداخلية وقادتها الذين نذروا دمائهم رخيصة […]

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