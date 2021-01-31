دراسة تكشف ما قد يكون عليه السفر في عام 2030

2021/01/31 | 10:33 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..كشفت شركة “فيرجن هايبرلوب” عن رؤيتها لما سيكون عليه السفر المستقبلي بواسطة نظام النقل فائق السرعة الذي تقوم بتطويره حاليا.ونشرت شركة التكنولوجيا العملاقة مقطع فيديو يظهر خطوة بخطوة تجربة الركاب على متن نظام “هايبرلوب” (Hyperloop) الخاص بها، بدءا من الوصول إلى البوابة، وحتى الانطلاق على متن منصة هايبرلوب.وقال سلطان بن سليم، رئيس شركة “فيرجن هايبرلوب” (Virgin Hyperloop) ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة DP العالمية: “إن إظهار تجربة الركاب في فيرجن هايبرلوب هو لمحة عن المستقبل، بعد النجاح الذي تحقق قبل ثلاثة أشهر عندما ركب الناس في كبسولة هايبرلوب لأول مرة.



وأظهرنا نضج تقنيتنا.



نحن نقترب من تسويق ما سيكون أول وسيلة نقل جديدة على نطاق واسع في قرن”.وعلى الرغم من أن هذا قد يبدو مستقبليا جدا، فقد لا يمر وقت طويل قبل أن نجرب النظام بأنفسنا، حيث تهدف شركة “فيرجن هايبرلوب” إلى تقديم رحلات تجارية بحلول عام 2030.ويأخذ فيديو المفهوم الجديد المشاهد عبر تجربة هايبرلوب الكاملة، من الوصول إلى البوابة إلى الصعود إلى الكبسولة.وقالت سارة لوشيان، مديرة تجربة الركاب في الشركة: “إن تصميم وسيلة نقل جديدة من الصفر فرصة ومسؤولية في نفس الوقت”.ويتميز نظام هايبرلوب بأقراص مرفوعة يمكنها حمل ما يصل إلى 28 راكبا عبر أنابيب مفرغة بسرعة عالية.وعملت الشركة الأمريكية عن كثب مع Teague لتصميم كبسولاتها، والتي تتميز بإضاءة ديناميكية ومقاعد مريحة لمنع الركاب من الشعور برهاب الأماكن المغلقة.انتهى / 25م

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