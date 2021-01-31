المالية النيابية تتوقع: إقرار موازنة 2021 في غضون اليومين المقبلين

2021/01/31 | 10:36 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد..توقع عضو اللجنة المالية النيابية ثامر ذيبان، الاحد ، تمرير مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 في غضون اليومين المقبلين ، فيما اشار الى ان تخصيصات الوسط والجنوب تكون ضمن تخصيصات تنمية الاقاليم .وقال ذيبان في تصريح لـ/المعلومة/، إن “هناك احتمالا كبيرا جدا تمرير الموازنة هذا الاسبوع للتصويت”، مشيرا الى أن “الخلافات من بعض الكتل والنواب على حصة الاقليم لا زالت قائمة”.وأضاف، أن “تخصيصات الوسط والجنوب تكون ضمن تخصيصات تنمية الأقاليم”، لافتا إلى أن “التصويت على الموازنة من قبل مجلس النواب سيكون في غضون اليومين المقبلين”.وكان عضو اللجنة المالية النيابية احمد حمه رشيد أكد في تصريح سابق، أن الموازنة ستعرض قريبا للتصويت عليها داخل مجلس النواب.



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