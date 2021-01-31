بوح في جدليات – 33 – بعض خواطري – 11. - نضال الربضي

2021/01/31 | 10:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نضال_الربضي 41الإغراء الأعظم:أن تعتقد َ أنك تعلم ما هي الحقيقة الخفيّة، أنّك وُلدتَ في جماعة الناس المُصطفاة على العالمين، الذين هُمِس لهم بحكايات كل ما كان حينما أتى إلى الوجود لأوَّل مرَّة، هناك ووقتها و عندها و لمَّا صدر عن المصدر الأوّل.أن تنتشي طُمأنينةً و اقتناعاً و امتلاءً في حناياك و عِطافك و حُجُرات قلبكَ، ثمِلاً برسائلِ الحضرة الإلهيّة التي بلغتكَ أنباؤها ممن هم أهلك و ذووكَ و م ......





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