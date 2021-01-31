فايروس كورونا من صناعة الإنسان وليس طبيعياً - فلاح أمين الرهيمي

2021/01/31 | 10:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فلاح_أمين_الرهيمي إن أي متتبع لنشوء وتطور فايروس كورونا بهذه الصورة تتأكد لديه القناعة أنه من صناعة الإنسان وليس للطبيعة شأن أو تدخل به ..



وهل هذا الفايروس يمتلك هذه القدرة على تنويع وتحوير وتطور ذاته بهذا الشكل الخطير في كل مرحلة من مراحله ؟ وقد سبق ولاحظنا في حياتنا أن الفايروسات تحمل صبغة وصفة واحدة تجعلها تسبب خلل في إحدى أعضاء جسم الإنسان وليس يتقلب وتتمحور طبيعته بين مرحلة وأخرى تختلف بعضها وطبيعتها الواحدة ع ......





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