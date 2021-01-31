2021/01/31 | 10:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- اعلن مصرف الرشيد اليوم الاحد الموافق ٣١كانون الثاني ٢٠٢١ عن المبالغ والمساحات التي حددتها التعليمات لغرض منح قرض (٥٠) مليون لاغراض البناء واوضح المكتب الاعلامي في بيان تلقته وكالة “المركز الخبري الوطني”، ان “مبلغ القرض (٥٠)مليون كحد اعلى يمنح على مساحة (١٠٠) متر مربع ومساحة البناء لاتقل عن (٧٠) متر و(٤٠) مليون […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الرشيد يحدد المبالغ والمساحات الكلية ومساحة البناء لمنح قرض (٥٠) مليون للمواطنين المركز الخبري الوطني.

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