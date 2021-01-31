2021/01/31 | 10:44 - المصدر: عين العراق

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السياسية

الأحد 31 يناير 2021 | 10:19 صباحاً | عدد القراءات : 19

نائب يتحدث عن عجز ايجاد مرشحين يلبون مطالب الشعب

راى النائب المستقل باسم خزعل، ان الاحزاب السياسية عاجزة عن ايجاد مرشحين جدد يلبون مطالبها وتطلعات الشعب، لافتا الى ان الحكومة ارتأت الى تأجيل الانتخابات بسبب عدم وجود المرشحين.

وقال خزعل ، ان “اجراءات مفوضية الانتخابات وتحركاتها مازالت دون المستوى الذي خرج من اجله الشعب واعطى الكثير من الدماء لاجراء عملية الاقتراع المبكر”.

واضاف ان “نسبة المشاركة في الانتخابات ستكون مرتفعة خاصة ان الشعب واعي وادرك ان الانتخابات هي اقصر طريق للتغيير”.

واوضح ان “احد الاسباب وراء تأجيل الانتخابات هو عجز الكتل السياسية عن ايجاد مرشحين مستعدين للترشح ضمن قوائمهم، فضلا عن اي مرشح سيتقدم ضمن الاحزاب فانه سيشعر بالخجل والحرج ازاء الوضع الذي يعيشه العراق”.

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