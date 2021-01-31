2021/01/31 | 10:45 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، معلومات جديدة عن عملية جنوب الرطبة، التي نفذتها القوات الأمنية أمس السبت، وأسفرت عن قتل انتحاريين إثنين أحدهما ما يسمى المسؤول العسكري لداعش في صحراء غربي قضاء الرطبة، المجرم مثنى شتران المرعاوي.

وقالت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز: "لاحقاً لخبر تمكن قوة من فوج استخبارات الفرقة الأولى بالجيش العراقي يوم أمس السبت، من قتل إرهابيين إثنين أحدهم مايسمى المسؤول العسكري لداعش في صحراء غربي قضاء الرطبة المجرم (مثنى شتران المرعاوي)، كما دمرت وكر للارهابيين في منطقة فيضة الغزلان جنوب قضاء الرطبة في عمق الصحراء".

واضاف انه "وبعد البحث والتفتيش، تم العثور على (معمل تفخيخ لصنع العبوات الناسفة) ومستودعين للعتاد وخزان وقود سعة ٢٥٠٠ لتر مملوء بالوقود و٥٣ عبوة ناسفة مختلفة معدة التفجير و٣٦ ورمانة يدوية دفاعية و٣ علب عتاد pkc وعلبة عتاد رشاش ثقيل عيار ٧/١٢ ملم ورشاشة متوسطهpkc و٤ قنابر هاون ٦٠ ملم و٨ قنابر هاون ٨١ ملم وصاروخ spg9 و١١ حشوة قاذفة RBG7 ٣٥ حشوة هاون مختلفة و٣ أكياس C4 سعه٣٠ غرام وعتاد pkc محمول سعة ١٠٠ إطلاقة وصفيحه هاون ٦٠ ملم و٣ احزمة ناسفة معدة للتفجير وملابس للإرهابيين وعلم لداعش وجهاز لابتوب و٩ اجهزة هاتف نوكيا لغرض التفجير ومولدة وعتاد٧٥٠ إطلاقة تالفة وفلاش ميموري عدد/٢ وأواني طبخ واسطوانة غاز وطبا خ وارزاق جافة وطرية واغطية مختلفة وأدوات احتياطية مختلفه وخزان ماء".

وتابع انه "تم تدمير جميع العبوات والمواد من قبل مفرزة المعالجة حيث أن هذه المواد عثر عليها في كهف يودي إلى غرفة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلام الأمني تكشف معلومات جديدة عن عملية الرطبة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعلام الأمني تكشف معلومات جديدة عن عملية الرطبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).