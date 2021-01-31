شرطة صلاح الدين تلقي القبض على عدد من المتهمين

2021/01/31 | 10:45 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية شرطة محافظة صلاح الدين، اليوم الاحد، عن إلقاء القبض على عدد من المتهمين خلال حملة تفتيش واسعة في مناطق المحافظة.

وقالت المديرية في بيان، ورد للسومرية نيوز، أن "مفارزها في مراكز اقضية يثرب، والطوز، وسامراء، وتكريت، و الشرقاط، وأشور ألقت القبض على (٢٣) متهما".

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