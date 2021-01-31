مجلس الوزراء: 100 مليون دولار من محفظة البنك الدولي لشراء لقاحات فيروس ’كورونا’

2021/01/31 | 10:47 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

خصص مجلس الوزراء، الأحد، مئة مليون دولار لشراء اللقاحات المتعلقة بجائحة كورونا.

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وقال حيدر مجيد المتحدث باسم الامانة العامة لمجلس الوزراء في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (31 كانون الثاني 2021)، إنه "قرر مجلس الوزراء، تخصيص مبلغ مئة مليون دولار من محفظة البنك الدولي، لشراء اللقاحات المتعلقة بفايروس كورونا، بحسب تحديد نوع اللقاح من وزارة الصحة، على أن تعاد هيكلة القرض (المحفظة) من وزارتي (المالية والتخطيط) بالتنسيق بينهما والبنك الدولي".

وأكد أنه "جاء القرار، بناءً على ما عرضه وزير الصحة بشكل طارئ، خلال جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية الرابعة، المنعقدة بتأريخ ٢٦/ ١/ ٢٠٢١".

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