"بعد محاولته تنفيذ هجوم بسكين".. الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل فلسطيني في الضفة الغربية

2021/01/31 | 10:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل فلسطينيا، اليوم الأحد، بعد محاولته تنفيذ هجوم بسكين في منطقة غوش عتصيون، التي تقع بين مدينتي القدس وبيت لحم في جنوب الضفة الغربية.

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