2021/01/31 | 10:47 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد، عن تخصيص المجلس 100 مليون دولار لشراء لقاحات كورونا.

وقال مجيد في بيان ورد لـ(7sky) نسخة منه، إن “مجلس الوزراء، قرر تخصيص المبلغ من محفظة البنك الدولي، لشراء اللقاحات المتعلقة بفايروس كورونا، بحسب تحديد نوع اللقاح من وزارة الصحة، على أن تعاد هيكلة القرض (المحفظة) من وزارتي (المالية والتخطيط) بالتنسيق بينهما والبنك الدولي”.

واوضح ان “القرار، جاء بناءً على ما عرضه وزير الصحة بشكل طارئ، خلال جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية الرابعة، المنعقدة بتأريخ ٢٦/ ١/ ٢٠٢١”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس الوزراء: خصصنا 100 مليون دولار لشراء لقاحات كورونا 7 SKY TV.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الوزراء: خصصنا 100 مليون دولار لشراء لقاحات كورونا) نشر أولاً على موقع (سفن سكاي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الوزراء: خصصنا 100 مليون دولار لشراء لقاحات كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سفن سكاي).