أفغانستان تستعين بخبرة العراق في مكافحة الإرهاب

2021/01/31 | 10:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافقت مستشارية الامن القومي على تقديم

المساعدة لجمهورية افغانستان في مجال

مكافحة الارهاب، من أجل تعزيز أمن

واستقرار المنطقة والعالم.

وذكر إعلام الأمن القومي، في بيان، ان

"مستشار الأمن القومي، قاسم ال

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