أمانة بغداد توقف عملية هدم دار ’’تراثي’’ وتقاضي صاحبه

2021/01/31 | 10:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت أمانة بغداد، اليوم الأحد (31 كانون الثاني 2021)، الإيعاز بإيقاف محاولة هدم لأحد الأبنية التراثية، فيما وجهت دعوى ضد أصحاب الدار.

وذكرت الأمانة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الأمين علاء المعمار، أوعز بإيقاف محاولة هدم لأحد الابنية التراثية، ووجه بإقامة دعوى ضد اصحاب الدار لمحاولتهم هدمه ومخالفتهم القوانين والتعليمات النافذة".وأضاف البيان، أن "أمين بغداد أكد ضرورة الحفاظ على الابنية والمواقع التراثية في العاصمة بوصفها شواخص تاريخية تجسد الارث الاجتماعي والحضري لمدينة بغداد".ودعت امانة بغداد كافة المواطنين الى "التعاون معها عبر الابلاغ عن اي حالة تجاوز على الدور والمواقع التراثية او محاولة هدمها بصورة مخالفة للتعليمات والقوانين النافذة".

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