الرشيد يحدد المبالغ والمساحات الكلية لمنح قرض 50 مليون دينار

2021/01/31 | 10:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن مصرف الرشيد، اليوم الأحد (31 كانون الثاني 2021)، المبالغ والمساحات التي حددتها التعليمات لغرض منح قرض 50 مليون دينار لأغراض البناء.

وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مبلغ القرض 50 مليوناً كحد أعلى يمنح على مساحة 100 متر مربع، ومساحة البناء لا تقل عن 70 متراً".

وأضاف البيان، أن "مبلغ 40 مليون دينار يمنح لمساحة لا تقل عن 70 متر مربع، ومساحة البناء لا تقل عن 60 متر مربع، أما مبلغ 30 مليوناً كحد أعلى يمنح على مساحة الأرض لا تقل عن 50 متر مربع، ومساحة البناء 40 متر مربع، على أن تقدم إجازة اصولية من مؤسسات البلدية على قطعة ارض مشاعة او على وجه الاستقلال".

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