ديالى تسجل ثاني حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 48 ساعة

2021/01/31 | 10:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-ديالى

أعلنت دائر صحة ديالى، اليوم الاحد، تسجيل ثاني حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات 48 الماضية.وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "فرق ديالى الصحية أجرت 1575 فحصا لحالات اشتباه خلال الساعات 24 الماضية وتبين بأن 31 منها موجبة أي مصابة فيما سجلت حالة وفاة هي الثانية خلال الساعات 48 الماضية مع تسجيل 60 حالة شفاء". واضاف، أن "إجمالي حالات الاصابة بفيروس كورونا بلغت 32209 اصابة و22797 حالة شفاء و277 حالة وفاة فيما لاتزال نسبة الشفاء التراكمية مستقرة عند 98%".

وسجلت دائرة صحة ديالى، أمس السبت، أول وفاة بفيروس كورونا، منذ عشرين يوما.

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