ايقاف محاولة هدم احد الابنية التراثية في بغداد

2021/01/31 | 10:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اوقفت امانة بغداد محاولة هدم احد الابنية التراثية في احدى مناطق العاصمة .وذكر بيان للامانة :" ان امين بغداد علاء معن اوعز بايقاف محاولة هدم احد الدور التراثية، ووجه باقامة دعوى ضد اصحاب الدار لمحاولتهم هدمه ومخالفتهم القوانين والتعليمات النافذة ".واكد امين بغداد ضرورة الحفاظ على الابنية والمواقع التراثية في العاصمة بوصفها شواخص تاريخية تجسد الارث الاجتماعي والحضاري لمدينة بغداد .ودعت الامانة في بيانها المواطنين كافة الى التعاون معها عبر الابلاغ عن اي حالة تجاوز على الدور والمواقع التراثية او محاولة هدمها بصورة مخالفة للتعليمات والقوانين النافذة./انتهى3

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