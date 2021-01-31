مصرف الرشيد يحدد المبالغ والمساحات لقروض البناء للمواطنين

2021/01/31 | 10:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلن مصرف الرشيد اليوم الاحد عن المبالغ والمساحات التي حددتها التعليمات لمنح قروض البناء.وذكر بيان للمصرف :" ان قرض (٥٠)مليون دينار كحد اعلى يمنح لمساحة (١٠٠) متر مربع ومساحة البناء لاتقل عن (٧٠) متر ا مربعا ، و(٤٠) مليون دينار لمساحة لاتقل عن (٧٠) مترا مربعا ومساحة البناء لاتقل عن (٦٠) مترا مربعا ، اما مبلغ (٣٠) مليونا كحد اعلى فيمنح لمساحة ارض لاتقل عن (٥٠) مترا مربعا ومساحة البناء (٤٠) مترا مربعا ، على ان تقدم اجازة اصولية من مؤسسات البلدية على قطعة ارض مشاعة او على وجه الاستقلال "./انتهى3

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