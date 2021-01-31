الرشيد يحدد شروط منح قرض ٥٠ مليون للمواطنين

2021/01/31 | 10:52 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلن مصرف الرشيد، اليوم الأحد، المبالغ والمساحات التي حددتها التعليمات لغرض منح قرض (50) مليون لأغراض البناء الخاص بالمواطنين.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، ان “مبلغ القرض المخصص للبناء هو (50) مليون كحد اعلى يمنح على مساحة (100) متر مربع، ومساحة البناء لا تقل عن (70) مترا و(40) مليون دينار لمساحة لا تقل عن (70) مترا مربعا، ومساحة البناء لا تقل عن (60) مترا مربعا”.واضاف ان “مبلغ (30) مليون كحد أعلى يمنح على مساحة الأرض لاتقل عن (50) مترا مربعا، ومساحة البناء (40) مترا مربعا”، مشيرا إلى أنه “طالب القرض يجب أن يقدم أجازة اصولية من مؤسسات […]

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