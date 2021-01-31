2021/01/31 | 11:03 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد قليل.. رئيس اتحاد الكرة السابق عبد الخالق مسعود يعقد مؤتمرا صحفيا في اربيل للحديث عن قرارات محكمة كاس الدولية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/31 | 11:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

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