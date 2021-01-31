2021/01/31 | 11:11 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لأول مرة .. امرأة تشغل منصب نائب رئيس حكومة السليمانية المحلية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/31 | 11:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لأول مرة .. امرأة تشغل منصب نائب رئيس حكومة السليمانية المحلية) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لأول مرة .. امرأة تشغل منصب نائب رئيس حكومة السليمانية المحلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).