تحت شعار “تقييمكم نجاحنا”.. قناة الايام الفضائية تقيم ندوة تخصصية بمناسبة ايقاد الشمعة الرابعة لها

2021/01/31 | 11:11 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اقامت قناة الايام الفضائية، اليوم الاحد، ندوة تخصصية في مجال الرسالة الإعلامية بمناسبة مرور الذكرى الرابعة على تأسيسها.وحضر الندوة التخصصية الموسومة اثر تحليل مضمون البرامج في تقويم وتقييم الرسالة الاتصالية للقناة تحت شعار “تقييمكم نجاحنا”.وحضر الندوة وشارك بها رؤساء عشرات المراكز البحثية والاعلامية الرصينة.

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