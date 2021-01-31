امانة بغداد توقف محاولة هدم احد الابنية التراثية وتوجه بإقامة دعوى

2021/01/31 | 11:11 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت امانة بغداد، اليوم الأحد، عن إيقاف محاولة هدم احد الابنية التراثية، فيما وجهت بإقامة دعوى ضد اصحاب الدار.وقالت الامانة في بيان، ان “امين بغداد علاء معن اوعز بإيقاف محاولة هدم لاحد الابنية التراثية”، مشيرة الى انه “وجه بإقامة دعوى ضد اصحاب الدار لمحاولتهم هدمه ومخالفتهم القوانين والتعليمات النافذة”.واكد امين بغداد خلال البيان “على ضرورة الحفاظ على الابنية والمواقع التراثية في العاصمة بوصفها شواخص تاريخية تجسد الارث الاجتماعي والحضري لمدينة بغداد “.ودعت الامانة المواطنين كافة الى “التعاون معها عبر الابلاغ عن اي حالة تجاوز على الدور والمواقع التراثية او محاولة هدمها بصورة مخالفة للتعليمات والقوانين النافذة”.

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