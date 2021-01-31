2021/01/31 | 11:16 - المصدر: النور نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- النور نيوز/ بغدادافاد مصدر امني في ديالى اليوم الاحد بمصرع شخصين جراء حادث سير على طريق بغداد _ كركوك شمالي المحافظة .
وقال المصدر امني، ان الحادث نجم عن اصطدام شاحنة مع مركبة صغيرة على طريق بغداد – كركوك في منطقة العظيم شمالي ديالى في ساعة متاخرة من ليلة امس السبت ما سبب مصرع اثنين …
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وقال المصدر امني، ان الحادث نجم عن اصطدام شاحنة مع مركبة صغيرة على طريق بغداد – كركوك في منطقة العظيم شمالي ديالى في ساعة متاخرة من ليلة امس السبت ما سبب مصرع اثنين …
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة شخصين بحادث على طريق بغداد – كركوك) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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