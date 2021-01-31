وفاة شخصين بحادث على طريق بغداد – كركوك

2021/01/31 | 11:16 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادافاد مصدر امني في ديالى اليوم الاحد بمصرع شخصين جراء حادث سير على طريق بغداد _ كركوك شمالي المحافظة .وقال المصدر امني، ان الحادث نجم عن اصطدام شاحنة مع مركبة صغيرة على طريق بغداد – كركوك في منطقة العظيم شمالي ديالى في ساعة متاخرة من ليلة امس السبت ما سبب مصرع اثنين …

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