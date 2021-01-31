المالية النيابية تعلن الموازنة ستنصف الإجراء والمفسوخة عقودهم

2021/01/31 | 11:16 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداكد عضو اللجنة المالية النيابية احمد مظهر الجبوري ان مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية لعام 2021 ستقر خلال أيام بتقليل النفقات وانصاف الإجراء واصحاب العقود والمفسوخة عقودهم.وقال الجبوري في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه ان “الموازنة ستطرح للتصويت خلال الأيام القليلة المقبلة وماضون في تقليل النفقات وترشيق مبلغ الموازنة.واضاف الجبوري “سنسعى بكل …

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