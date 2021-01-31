الصحة: نسبة توزيع لقاح كورونا بين المحافظات ستكون بحسب النسبة السكانية

2021/01/31 | 12:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال مدير عام دائرة الصحة العامة رياض عبد الأمير، إن وزارة الصحة وضعت خطة كاملة لجميع المحافظات لاستقبال لقاح فيروس كورونا.

واكد عبر الأمير ان الصحة شكلت لجاناً في المحافظات لاستقبال أي لقاح وبخاصة لقاح فايزر بوصفه لقاحاً يحتاج الى امكانيات ولوجستيات تختلف عن اللقاحات الأخرى لافتاً إلى أن لقاح فيروس كورونا سيدخل العراق في غضون الشهرين المقبلين.

وأشار إلى أن نسبة توزيع لقاح كورونا بين المحافظات ستكون بحسب النسبة السكانية لكل محافظة وليس على معيار المؤشرات الوبائية حيث لا توجد محافظة الآن في مأمن من ارتفاع عدد الإصابات.

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