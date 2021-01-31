مرشح لرئاسة برشلونة يرد على تسريبات العقد الفرعوني لميسي

2021/01/31 | 12:18 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ رد فيكتور فونت المرشح لمقعد رئاسة برشلونة، على تسريب الصحافة الإسبانية تفاصيل عقد الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد البارسا والذي وصفته بـ”العقد الفرعوني” متخطيا نصف مليار يورو.وكتب فونت، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “ليونيل ميسي يستحق كل يورو يستلمه من برشلونة..إنه لم يضر النادي بل على العكس تماما، هو أفضل لاعب […]

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