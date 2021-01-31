العراق يعلن عن موعد بدء التطيعم ضد كورونا ومعايير التوزيع بين المحافظات

2021/01/31 | 12:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة العراقية، الأحد، أن عمليات التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا ستبدأ قريبا، فيما أشار مجلس الوزارء إلى تخصيص مبلغ 100 مليون دولار لشرائها.

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