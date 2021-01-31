وطني الركبي يعسكر في كربلاء تحضيراً للبطولة العربية

2021/01/31 | 12:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

يدخل المنتخب الوطني للركبي اليوم الأحد معسكراً تدريبياً مغلقاً في محافظة كربلاء المقدسة لمدة عشرة أيام تحضيراً للبطولة العربية السادسة التي ستقام في مدينة الاسكندرية في مصر.

وقال أمين سر لجنة الركبي العراقي محمد حنون الجزائري، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد أن" وفد المنتخب سيتوجه ظهر اليوم إلى كربلاء للدخول في معسكره الذي سيكون آخر محطة تحضيرية للبطولة العربية".

وأضاف الجزائري أن " المنتخب أكمل تجمعه في بغداد بإقامة تدريبات يومية صباحية في ملعب الجامعة المستنصرية تم التركيز بها على الجانب البدني "، مشيراً إلى أن" قائمة المنتخب ضمَّت 15 لاعباً هم : سرمد عبد وعمر طارق وحسين عدنان ومصطفى احمد فياض وانس فالح ومهند عبد الكريم ومحمد صادق احمد وعلي انور وحسين منذر وحسين حامد وعلي قاسم وسالم رضا وايمن محسن وعزيز حيدر وسيف حقي".

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