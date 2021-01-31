2021/01/31 | 12:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- اكد النائب منصور البعيجي على عدم التصويت على حصة الاقليم في موازنة العام الحالي في حال كانت اكبر من الاستحقاق الفعلي للاقليم مشروط بتسليم حكومة كردستان لكافة ايرادتها النفطية وغير النفطية الى الحكومة الاتحادية حالها حال المحافظات الاخرى ولن تكون هناك اي مجاملة بهذا الامر .مشددا على انه من غير الانصاف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البعيجي يحدد شرطاً للتصويت على حصة الإقليم بموازنة 2021 المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البعيجي يحدد شرطاً للتصويت على حصة الإقليم بموازنة 2021) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البعيجي يحدد شرطاً للتصويت على حصة الإقليم بموازنة 2021) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).