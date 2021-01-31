صندوق الاسكان يعلن موعد التقديم على طلبات القروض

2021/01/31 | 12:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أعلن صندوق الاسكان، اليوم الأحد، عن موعد التقديم على طلبات القروض.وذكر المكتب الإعلامي للصندوق في بيان تلقى “المركز الخبري”، نسخة عنه، أنه “تم فتح باب التقديم للمعاملات الاقراضية لعام ٢٠٢١ يوم غد الاثنين المصادف ٢/١ الساعة التاسعة صباحا في بغداد والمحافظات ولغاية نهاية الشهر أو نفاذ الحصة المقررة أيهما أقرب”.

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