الانتخابات المقبلة.. موعد جديد بشأن التحالفات السياسية


الانتخابات المقبلة.. موعد جديد بشأن التحالفات السياسية
2021/01/31 | 12:20 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

سومر نيوز: بغداد..

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، تحديد الموعد النهائي لاستقبال طلبات تسجيل التحالفات الس...

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