(سومر نيوز) تنشر تفاصيل جديدة عن قانون التقاعد والضمان الاجتماعي

2021/01/31 | 12:20 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..

أعلنت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية، عن النتائج الايجابية لقانون التقاعد والضمان الاجتماعي الجديد ...

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