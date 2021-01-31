مصدر يكشف ضغوطاً سياسية لفرض أئمة مساجد يحملون افكاراً متطرفة في حزام بغداد

2021/01/31 | 12:20 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر مطلع، الاحد، عن ضغوط سياسية تمارس على ديوان الوقف السني لفرض أئمة وخطباء لمساجد حزام بغداد ممن يحملون فكرا متطرفا , مشيرة الى ان هذا الضغط يأتي بدفع من قبل السفارة الامريكية .وقال المصدر في تصريح: ان … Readmore

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