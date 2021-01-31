ديالى تعلن احتواء نزاع عشائري كاد يتحول الى “بركة دماء”

2021/01/31 | 12:20 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالىاعلن مسؤول حكومي في ديالى، الاحد، عن احتواء نزاع عشائري كاد يتحول الى بركة دماء جنوب غرب المحافظة.وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” قوات الشرطة ودعم ادارة ناحية بني سعد(20كم جنوب غرب بعقوبة) نجحت في احتواء نزاع عشائري في اطراف الناحية بعد اندلاعه بفترة وجيزة بسبب خلافات قديمة”.واضاف الحيالي،ان” سرعة تحرك القوات الامنية وانتشارها اسهمت في ايقاف اطلاق النار المتبادل بين الاطراف المتنازعة دون وقوع اي اصابات بشرية مؤكدا بان طريق بعقوبة- بغداد القديم لم يقطع بسبب النزاع والوضع حاليا مسيطر عليه وهناك دعوات للهدوء وسط انتشار امني كبير”.وتعاني ديالى من تكرار النزاعات العشائرية بين فترة واخرى ما يؤدي الى سقوط ضحايا”.انتهى 25 ف

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