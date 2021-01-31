مصرف الرشيد يعلن رفع رواتب الموظفين ويوضح بشأن منح قرض الـ 50 مليون

2021/01/31 | 12:20 - المصدر: NRT عربية

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رواتب الموظفين

فوتو: ارشيف

منذ 12 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلن مصرف الرشيد، الأحد، المباشرة برفع رواتب موظفي الدوائر الحكومية الموطنة رواتبها لدى المصرف.

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، اليوم 31 كانون الثاني 2021، ان على "كافة الموظفين مراجعة فروع المصرف ومكاتب الصرف الالي حال استلامهم رسائل نصية تعلمهم برفع الراتب".

وأضاف، أن " المصرف سيستمر برفع كافة التمويلات حال وصولها".

من جهة ثانية كشف مصرف الرشيد، عن تعليمات منح قرض الـ 50 مليون دينار لأغراض البناء للمواطنين، مبينا ان "مبلغ القرض (50) مليون كحد اعلى يمنح على مساحة (100) متر مربع ومساحة البناء لاتقل عن (70) متر و(40) مليون دينار لمساحة لاتقل عن (70) متر مربع ومساحة البناء لاتقل عن (60) متر مربع".

وتابع ان "مبلغ (30) مليون كحد أعلى يمنح على مساحة الأرض لاتقل عن (50) متر مربع ومساحة البناء (40) متر مربع على ان تقدم أجازة اصولية من مؤسسات البلدية على قطعة ارض مشاعة او على وجه الاستقلال".

ر.إ

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