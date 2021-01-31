فلاحو كربلاء لـ NRT: نطالب بإغلاق المنافذ الحدودية أمام استيراد الطماطم لوفرتها محليا

2021/01/31 | 12:20 - المصدر: NRT عربية

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رئيس الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في كربلاء

فوتو: ارشيف

منذ 33 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

دعت الجمعيات الفلاحية في كربلاء، الاحد، إلى إغلاق المنافذ الحدودية امام استيراد الطماطم، وذلك بسبب وفرة إنتاج الطماطم في الأسواق المحلية.

وذكر رئيس الاتحاد المحلي، للجمعيات الفلاحية في كربلاء، وليد الكريطي، في تصريح لـ NRTعربية، اليوم، 31 كانون الثاني 2021، إن "محافظة كربلاء معروفة بوفرة إنتاج الطماطم، وتبلغ انتاجية المحافظة من المحصول أكثر من 1800 طن واستهلاك المحافظة يقارب نحو 200 طن".

وتابع قائلا "تفاجأنا بدخول مستورد للطماطم من عدة منافذ ما سبب انخفاضا في سعر صندوق الطماطم المحلية"، مبينا ان "تكلفة الصندوق الواحد تتراوح بين 6 آلاف إلى 8 آلاف دينار وهذا يسبب عبئا على الفلاحين في حدود محافظة كربلاء".

وناشد الكريطي، بإيصال صوتهم للجهات المعنية ومطالبة الجهات ذات العلاقة بإغلاق المنافذ الحدودية بما فيها إقليم كوردستان، لان أكثر المحاصيل الخضرية تدخل عن طريق تلك المنافذ ولا توجد سيطرة عليها نتيجة الإهمال من قبل المنافذ الحدودية".

ر.إ

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