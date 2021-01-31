“شرط واحد” سيعود بـ “حظر التجول” في العراق… مثل الايام السابقة قبل الالغاء!

2021/01/31 | 12:23 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

رهن المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية، الأحد، إمكانية العودة للحظر الشامل بشرط عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية وتسجيل زيادة في الاصابات بفيروس كورونا.

وقال سيف البدر في تصريحات متلفزة: أن الوزارة باشرت بتنفيذ حملة كبيرة في جميع المحافظات لمتابعة الإجراءات الطبية والتباعد الاجتماعي في المؤسسات الرسمية وغير الرسمية والقيام بمسحات للكشف عن الاصابة بفيروس كورونا.

وعن إمكانية العودة إلى الحظر الشامل، بين البدر؛ أن وزير الصحة أكد انه في حال عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية الطبية من قبل المواطنين، سيتم اللجوء إلى فرض شامل لحظر التجول، لافتا إلى أن تطبيق الحظر الشامل أمر ممكن ومتوقع في أي لحظة.

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