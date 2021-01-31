فريق منظمة الصحة العالمية يزور سوق ووهان

2021/01/31 | 12:23 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد …

زار فريق من الخبراء تقوده منظمة الصحة العالمية ويحقق في منشأ كوفيد-19 الأحد، سوق بيع المأكولات البحرية في مدينة ووهان الصينية، حيث يعتقد أن فيروس كورونا ظهر بها أول مرة.

ووصل فريق الخبراء إلى سوق هوانان بعد ظهر اليوم وسط حضور أمني مكثف حيث، أقيمت حواجز إضافية خارج سياج أزرق عال يحيط بالسوق.

ورفض الخبراء الإجابة عن أسئلة وجهها لهم الصحفيون المحتشدون عند المدخل السوق.

وفي 31 ديسمبر 2019، وبعد الربط بين سوق هوانان وأربع حالات إصابة بالتهاب رئوي غامض، تقرر إغلاق السوق.



وبحلول نهاية يناير من ذلك العام، كانت ووهان قد فرضت العزل العام لمدة 76 يوما.

ورأى الخبراء أن سوق هوانان ما زالت تلعب دورا في تقفي أثر منشأ الفيروس لأن أول تفاقم لحالات الإصابة كان بها، لكن بعض الدبلوماسيين الصينيين ووسائل إعلام رسمية قالوا إنهم لا يعتقدون أن السوق هي المنشأ وأيدوا نظريات تقول إن الفيروس ربما نشأ في دولة أخرى.انتهى/25

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