الحشد الشعبي يطلق عملية دهم وتفتيش في مناطق شرق الانبار

2021/01/31 | 12:24 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاحد، عن تنفيذ قواتها عملية دهم وتفتيش في مناطق شرق الانبار.

وقالت مديرية اعلام الحشد الشعبي، أن "الحشد الشعبي أطلق عملية دهم وتفتيش في مناطق شرق الانبار"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.وتأتي هذه العملية، بعد اجتماع أمني موسع لقيادة قاطع شرق الانبار للحشد الشعبي، عقد أمس السبت، لمناقشة التنسيق والعمل الأمني المشترك.

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